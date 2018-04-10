Преобразовать сайт на Wordpress в Html формат. Примерно 230 страниц у сайта. Плагином под WP не удалось. и парсером вышло частично, нужно руками лоисправлять многое. Может у вас выйдет.
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Сверстать главную страницу сайта Бутстрап 3
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