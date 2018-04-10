Сверстать главную страницу сайта

$10
HTML-версткаЗавершен15 заявок274 просмотра
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Сверстать главную страницу сайта Бутстрап 3

6 лет назад
mihbichkov
Михаил 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
StepanEkb
Степан 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Все сделано во время и без лишних разговоров. Всегда на связи. Работой доволен. Рекомендую!
Отличный заказчик, четко поставил задачу. Рассказал что ему нужно, отправил полностью подготовленный макет! Общается вежливо, с оплатой не затягивает, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! РЕКОМЕНДУЮ!
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