Адаптивная верстка трех страниц на Bootstrap из psd макета

$150
HTML-версткаЗавершен19 заявок427 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Bootstrap 3
  • 3 страницы (главная и 2 внутренние);
  • есть дизайн-макеты в формате .psd;
  • оплата на карту Приват;
  • без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;
  • претендентам скину все нужные файлы и полную инструкцию
Bootstrap
6 лет назад
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$200
4 дня
Работа выполнена отлично и точно в срок. Большое спасибо!
Работаем с Виталием не первый раз. Все как всегда на высоте! Оплата вовремя, четкое тз. Всем рекомендую к сотрудничеству!
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