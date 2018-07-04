Сверстать сайт на Бутстрапе

HTML-версткаЗавершен24 заявки359 просмотров
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Здравствуйте

Необходимо сверстать сайт.

5 страниц. Шаблоны в PSD

3 разрешения.

Есть UI-kit

6 лет назад
rapira36
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$100
6 дней
Четко, быстро и профессионально. Рекомендую
Все прошло отлично ! Всем рекомендую к сотрудничеству !
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