Сверстать сайт на Бутстрапе

Доброго дня Нам требуется переверстать [url=http://finazi.haintheme.com/home-2/]http://finazi.haintheme.com/home-2/[/url] + [url=http://finazi.haintheme.com/about-us/]http://finazi.haintheme.com/about-us/[/url] + [url=http://finazi.haintheme.com/blog/]http://finazi.haintheme.com/blog/[/url] + [url=http://finazi.haintheme.com/contact-us/]http://finazi.haintheme.com/contact-us/[/url] Проблема наша в том что в данный момент верстка этого темплейта заточена под вордпресс, а нам надо чтобы оно было под обычный кастомный сайт (на выходе нужны html+js+css файлы разбитые по-человечески, а ...