Сверстать сайт на Бутстрапе

Преобразовать сайт на Wordpress в Html формат. Примерно 230 страниц у сайта. Плагином под WP не удалось. и парсером вышло частично, нужно руками лоисправлять многое. Может у вас выйдет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Необходимо сверстать сайт.
5 страниц. Шаблоны в PSD
3 разрешения.
Есть UI-kit
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