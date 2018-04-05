Сверстать макет на амиро - визитка

Преобразовать сайт на Wordpress в Html формат. Примерно 230 страниц у сайта. Плагином под WP не удалось. и парсером вышло частично, нужно руками лоисправлять многое. Может у вас выйдет.
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Наш сайт https://www.energy-law.ru/
Есть макет(который) дорабатывается ( см.вложение)
На картинке в макете- текст - ну цитата, она как слайдер будет перемещаться.
Вопрос:
1.Сколько стоит такая верстка на амиро визитка?
2.Рассматриваем также вариант перехода на битрикс- может ли он нам подойти ( вы сайт и макет видели)? Если да, то нам нужна консультация по 2 движкам. Какая стоимость консультации?
3. Далее у нас еще будут дорабатываться ( вн.страницы некоторые) - соответственно, работа на главной странице не остановится, но нам нужно понять это все делать на амиро или переходить и выполнять верстку на битриксе?
4. И также потребуется верстка под гаджеты
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