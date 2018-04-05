Нужно доверстать сайт и закончить работу!

Нужно доделать работу работу, сайт будет в один экран. Парень его верстал так и не закончил. Нет адаптива и теста, так же нужно все пересмотреть и закончить проект! переключаться будет рабочая зона, всего 8 экранов плюс тест опрос. То есть на экране остается все кроме внутренностей. Прикрепляю скрин как это выглядит, на некоторых страницах будут видео бэкграунды. Есть анимация. Все должно вмещаться в один экран и быть аккуратно сделано. пример также реализована transformator.tv нужно чтоб было и работало так же. Важен адаптив