Адаптивная верстка на Bootstrap из psd макета (приватно)

HTML-версткаЗакрыт2 заявки287 просмотров
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Приватный проект для Андрей Вакарчук (Vakarchuk)

Остальные предложения игнорируются.

Bootstrap
6 лет назад
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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