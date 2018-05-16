Требуется адаптивная верстка лендингов

HTML-версткаЗавершен25 заявок290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.    

Требуется адаптивная верстка лендингов, для этого нужен верстальщик с опытом работы и скоростью выполнения выше среднего.    

Всего 7-10 лендингов. Скорость работы 1-2 лендинга  в день. Ответственность и быстрая скорость работы обязательны!

Оплата поэтапно либо в конце !

6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$15
1 день
Советую всем !
+
  • Похожие заказы

  • Сверстать главную сайта (как ЛП)

    $52

    Добрый день Нужно сверстать, прикрепляю фото дизайна Требования: 1. Быстро загружаться. Например, фотографии должны быть оптимизированы, где можно — использовать дублирование. Применить оптимизацию сайта по ускорению. 2. На картинках тексты должны быть текстами, а не изображениями. 3. В сверстанной html ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать ИМ на WP Woocomerce

    Здравствуйте. Нужно доработать наш интернет-магазин на WP Woocomerce. Техническое задание тут. [url=https://cloud.mail.ru/public/K8rH/B2VGSTPJb]https://cloud.mail.ru/public/K8rH/B2VGSTPJb[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Срочно подпилить сайт

    $15

    Надо подпилить сайт и настроить форму обратной связи (чтобы инфа отправлялась) Настроить карту гугл Исполнитель должен быть ориентирован на быстрый результат Наличие скайпа или телеграма - обязательно Детальное тз после собеседования

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка адавтив простого макета сайта

    Здравствуйте! Нужна адаптивная верстка  простого макета сайта и простой второстепенной страницы. Пример макета креплю, возможно еще по нему будут правки, по картинке в шапке,  вместе нее может быть просто коллаж. Если сделаете анимацию блоков, то на Ваш выбор, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать 1 страницу + форма обратной связи

    Добрый день. Нужно сверстать 1 страничку в адаптиве + форму обратной связи (просто форма из 3х полей). [b]Все формы должны работать.[/b] Одна на главной, форма приёма заявок Вторая на странице "Обратная связь"

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правки по верстке на сайте

    список правок прикреплен ниже по ссылке будет и второй список после реализации этого от вас цена срок. оплата по завершению, или в 2 этапа.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо поправить HTML сайт

    Сайт. визитка создан на HTML. Необходимо протестировать сайт выявить ошибки и разрывы, и пофиксить ошибки. Бюджет желательно озвучить после знакомства с сайтом (по запросу в личку).

    HTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад