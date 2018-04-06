Верстка адавтив простого макета сайта

HTML-версткаЗавершен24 заявки558 просмотров
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Здравствуйте!

Нужна адаптивная верстка  простого макета сайта и простой второстепенной страницы.

Пример макета креплю, возможно еще по нему будут правки, по картинке в шапке,  вместе нее может быть просто коллаж.

Если сделаете анимацию блоков, то на Ваш выбор, главное, это HTML5, CSS3, с чистый кроссбраузерный валидный код, полное соответствие макету.

Оставляем шапку, сделать стили Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, стили для ссылок,

, , , для ul ol, для таблиц – без указания классов, просто стили, подключить для второстепенной галерею (возможно галерея не понадобится).

Пишите сроки и цены.

Спасибо.

6 лет назад
oneunicorn
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
StepanEkb
Степан 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Степану за качественную работу. Всегда на связи, по верстке все чисто. Будем работать еще. Рекомендую.
Заказчик, вежлив, дает четкое тз, оплата моментальная, рекомендую, надеюсь будем работать еще!