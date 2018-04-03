Срочно подпилить сайт

Здравствуйте! Нужна адаптивная верстка простого макета сайта и простой второстепенной страницы. Пример макета креплю, возможно еще по нему будут правки, по картинке в шапке, вместе нее может быть просто коллаж. Если сделаете анимацию блоков, то на Ваш выбор, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо подпилить сайт и настроить форму обратной связи (чтобы инфа отправлялась)
Настроить карту гугл
Исполнитель должен быть ориентирован на быстрый результат
Наличие скайпа или телеграма - обязательно
Детальное тз после собеседования
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