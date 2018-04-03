Срочно подпилить сайт

$15
HTML-версткаЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Надо подпилить сайт и настроить форму обратной связи (чтобы инфа отправлялась)

Настроить карту гугл

Исполнитель должен быть ориентирован на быстрый результат

Наличие скайпа или телеграма - обязательно

Детальное тз после собеседования

6 лет назад
webportal2015
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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