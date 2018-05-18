Сверстать главную сайта (как ЛП)

$52
HTML-версткаЗавершен57 заявок671 просмотр
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Добрый день

Нужно сверстать, прикрепляю фото дизайна

Требования:

1. Быстро загружаться. Например, фотографии должны быть оптимизированы, где можно — использовать дублирование. Применить оптимизацию сайта по ускорению.

2. На картинках тексты должны быть текстами, а не изображениями.

3. В сверстанной html странице шрифты, размеры, стили должны быть строго по дизайн-макету.

4. В сверстанной html странице использовать небольшую логичную анимацию, как на сайте http://kuzmaster.com Сайт должен быть «живым» (но всё должно быть в меру, чтобы изучать информацию было удобно).

5. У форм должна быть проверка поля телефона на цифры, поля e-mail на вид почты. У телефона должна быть маска +7 (___)___-__-__

6. Касается всех форм. У разных форм должны быть разные заголовки и код, для дальнейшей работы с прописыванием разных событий.

7. Ошибки по валидатору, которые устраняются должны быть исправлены. 

8. Ширина контентной области должна меняться исходя из устройства с 324 до 1200 пикселей, т. е. сайт должен быть адаптивно сверстанным, хорошо просматриваться на всех устройствах. 

9. Должны быть выполнены простейшие требования к оптимизации. Например: на странице только 1 тег H1, несколько H2 (не в модулях, а в контентной части).

Постоплата рублями 3300 руб

6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
KAYKER81
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$52
4 дня
Все хорошо
Оплата поступила, Т.З. адекватное, рекомендую
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