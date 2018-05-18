Сверстать главную сайта (как ЛП)

Надо подпилить сайт и настроить форму обратной связи (чтобы инфа отправлялась) Настроить карту гугл Исполнитель должен быть ориентирован на быстрый результат Наличие скайпа или телеграма - обязательно Детальное тз после собеседования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно сверстать, прикрепляю фото дизайна
Требования:
1. Быстро загружаться. Например, фотографии должны быть оптимизированы, где можно — использовать дублирование. Применить оптимизацию сайта по ускорению.
2. На картинках тексты должны быть текстами, а не изображениями.
3. В сверстанной html странице шрифты, размеры, стили должны быть строго по дизайн-макету.
4. В сверстанной html странице использовать небольшую логичную анимацию, как на сайте http://kuzmaster.com Сайт должен быть «живым» (но всё должно быть в меру, чтобы изучать информацию было удобно).
5. У форм должна быть проверка поля телефона на цифры, поля e-mail на вид почты. У телефона должна быть маска +7 (___)___-__-__
6. Касается всех форм. У разных форм должны быть разные заголовки и код, для дальнейшей работы с прописыванием разных событий.
7. Ошибки по валидатору, которые устраняются должны быть исправлены.
8. Ширина контентной области должна меняться исходя из устройства с 324 до 1200 пикселей, т. е. сайт должен быть адаптивно сверстанным, хорошо просматриваться на всех устройствах.
9. Должны быть выполнены простейшие требования к оптимизации. Например: на странице только 1 тег H1, несколько H2 (не в модулях, а в контентной части).
Постоплата рублями 3300 руб
- Похожие заказы
- $15HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужна адаптивная верстка простого макета сайта и простой второстепенной страницы. Пример макета креплю, возможно еще по нему будут правки, по картинке в шапке, вместе нее может быть просто коллаж. Если сделаете анимацию блоков, то на Ваш выбор, ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать 1 страничку в адаптиве + форму обратной связи (просто форма из 3х полей). [b]Все формы должны работать.[/b] Одна на главной, форма приёма заявок Вторая на странице "Обратная связь"Завершен5 лет назад
список правок прикреплен ниже по ссылке будет и второй список после реализации этого от вас цена срок. оплата по завершению, или в 2 этапа.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт. визитка создан на HTML. Необходимо протестировать сайт выявить ошибки и разрывы, и пофиксить ошибки. Бюджет желательно озвучить после знакомства с сайтом (по запросу в личку).HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно [b]круто[/b], адаптивно, кроссбраузерно, чисто и правильно сверстать страницу с использованием bootstrap. https://xd.adobe.com/view/1b087923-ebfd-44f8-8cd9-c9426936f718/?fullscreenHTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать кликабельный номер телефона в шапке сайта кто поможет?)HTML-верстка25 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
На вёрстку допилить простой калькулятор и скрипт анимации JS - СРОЧНО Бюджет 15$ оплата по этапно или по готовности Раз в час отчёт на вашем сервере, оставьте пожалуйста ваш скайп для связи Сроки сегодня к 22-00 по мскЗавершен6 лет назад
1. Убрать циклические ссылки.При заходе на главную на логотип невозможно было кликать, но на всехдругих страницах логотип делаем кликабельным.Сделать так, чтобы при заходе в рубрику она была не кликабельна. 2. На странице должен быть один ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сверстать странички https://yadi.sk/d/4_A5cZJ73U4EYk Можно узнать что по стоимости и срокам?HTML-верстка31 заявкаЗакрыт6 лет назад