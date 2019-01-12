Проект был оценен в 10 дней, а по факту вышло в 2 раза больше. Некорректно оценил стоимость и сроки: не увидел адаптив в фигме, хотя в задании все было описано. Файл с правки отправлял со скринами и описанием, но почему-то некоторые он пропускал по несколько раз, в итоге несколько пунктов делали в 3 этапа. Устал сотрудничать, было принято решение, завершить проект, и отдать на доработку другому. 75-80% от проекта думаю сделал. Возможно на маленькие проекты\правки можно делегировать, но наш проект не потянул. При том, что сверх описанного, дополнительных задач не было, исходники фигма были предоставлены до оценки