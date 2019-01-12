KAYKER81

Сергей Зеленков KAYKER81

 
42 годаРоссия/Рязань
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Front-End разработка

мои знания:

  • html4/5; css2/3;
  • javascript(jquery);
  • php; sql;
  • Препроцессор sass;
  • gulp;

Вёрстка

  • с дизайнерских макетов(Работаю с Adobe Photoshop, figma)
  • кроссбраузерная, валидная вёрска(чистый, аккуратный код);
  • Жёсткая, резиновая ,адаптивная вёрстка;
  • Кроссплатформенная вёрстка писем;
  • Программирование на стороне клиента(JavaScript; Jqery).
  • Соблюдение сроков(если они реальны)
  • Умеренные цены.
  • кроссбраузерное подключение шрифтов
  • Реализация pixel perfect
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                           Оплата Яндекс деньги, сбербанк

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ЦЕНЫ:

Верстка  сайта, для натяжки на движок(несколько однотипных страниц):

главная: От 1500 рублей

второстепенные: .От 750 рублей/штука 

Вёрстка лендингов: 850 рублей/экран(вертикальный лендинг, экран 100% ширины 900рх высота/ горизонтальный лендинг 100% высота 1280рх ширина)

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ЗНАНИЯ:

HTML4/5, CSS2/3;

JS,JQERY,PHP,SQL,MySql; AJAX ;препроцессор sass;

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программы:

Photoshop(уверенный пользователь)

Dreamweaver(уверенный пользователь)

phpshtorm

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Пожалуйста пишите в скайп, а не в личку(kayker81).

 Я не каждый день захожу в сервис

PHPJavascriptMySQLВерстка сайтаHTMLFigmajQueryAjaxSASSGulpPhotoshopSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$120
6 баллов
2 года назад
Верстка сайта
Проект был оценен в 10 дней, а по факту вышло в 2 раза больше. Некорректно оценил стоимость и сроки: не увидел адаптив в фигме, хотя в задании все было описано. Файл с правки отправлял со скринами и описанием, но почему-то некоторые он пропускал по несколько раз, в итоге несколько пунктов делали в 3 этапа. Устал сотрудничать, было принято решение, завершить проект, и отдать на доработку другому. 75-80% от проекта думаю сделал. Возможно на маленькие проекты\правки можно делегировать, но наш проект не потянул. При том, что сверх описанного, дополнительных задач не было, исходники фигма были предоставлены до оценки
Всё устроило
Ответный отзыв
Bammbino
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$35
8 баллов
3 года назад
Верстка лэндинга
Такое себе
Всё устроило
Ответный отзыв
Magic78
Максим 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$92
10 баллов
5 лет назад
Продолжить верстку
В который раз убеждаюсь, Сергей человек слова и дела. Как всегда ответственно подошёл к проекту, мужественно перенес в html все правки и бесконечные доделки. Благодарю за отличную работу!
Всё устроило. Задача чёткая,оплата в срок
Ответный отзыв
serega324
Сергей 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$32
10 баллов
5 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку сайта визитки.
Достаточно качественно и в срок. Спасибо за выполненную работу.
Всё ок.
Ответный отзыв
AiaSaru
Арина 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
$310
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка + js программирование
Всё хорошо, качественно, раньше оговоренного срока
Всё хорошо.
Ответный отзыв
HTML-верстка
46 отзывов
$4/час
от $20от 5 часов
нет рейтинга