Сергей Зеленков KAYKER81KAYKER81
мои знания:
- html4/5; css2/3;
- javascript(jquery);
- php; sql;
- Препроцессор sass;
- gulp;
Вёрстка
- с дизайнерских макетов(Работаю с Adobe Photoshop, figma)
- кроссбраузерная, валидная вёрска(чистый, аккуратный код);
- Жёсткая, резиновая ,адаптивная вёрстка;
- Кроссплатформенная вёрстка писем;
- Программирование на стороне клиента(JavaScript; Jqery).
- Соблюдение сроков(если они реальны)
- Умеренные цены.
- кроссбраузерное подключение шрифтов
- Реализация pixel perfect
Оплата Яндекс деньги, сбербанк
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ЦЕНЫ:
Верстка сайта, для натяжки на движок(несколько однотипных страниц):
главная: От 1500 рублей
второстепенные: .От 750 рублей/штука
Вёрстка лендингов: 850 рублей/экран(вертикальный лендинг, экран 100% ширины 900рх высота/ горизонтальный лендинг 100% высота 1280рх ширина)
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ЗНАНИЯ:
HTML4/5, CSS2/3;
JS,JQERY,PHP,SQL,MySql; AJAX ;препроцессор sass;
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программы:
Photoshop(уверенный пользователь)
Dreamweaver(уверенный пользователь)
phpshtorm
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Пожалуйста пишите в скайп, а не в личку(kayker81). Я не каждый день захожу в сервис
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