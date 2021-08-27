Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен40 заявок3411 просмотров

Добрый день. Ищу исполнителя, для верстки портала недвижимости.

Десктоп + мобильная версия.

Дизайн 2х версий по ссылке: https://docs.google.com/document/d/18YO9HCP5EGUFZ7mVjYeDQ-0ILls4cJkwcqkIt_-9UCs/edit?usp=sharing

Срок до июля. В заявке прошу указать стоимость за всю верстку, выберу в течении 2х дней

4 года назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$120
40 дней
Проект был оценен в 10 дней, а по факту вышло в 2 раза больше. Некорректно оценил стоимость и сроки: не увидел адаптив в фигме, хотя в задании все было описано. Файл с правки отправлял со скринами и описанием, но почему-то некоторые он пропускал по несколько раз, в итоге несколько пунктов делали в 3 этапа. Устал сотрудничать, было принято решение, завершить проект, и отдать на доработку другому. 75-80% от проекта думаю сделал. Возможно на маленькие проекты\правки можно делегировать, но наш проект не потянул. При том, что сверх описанного, дополнительных задач не было, исходники фигма были предоставлены до оценки
Всё устроило

Заявки фрилансеров

Исхак
 
24 года
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
KAYKER81
Сергей 
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