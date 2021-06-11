Добрый день. Компания ВИК наши партнеры. Возникла необходимость разработать новый сайт. Наша задача сверстать данный сайт. Макеты по ссылке. Сюда они не помещаются в приложение: https://disk.yandex.ua/d/B1DrU8kE6DK9SQ Иммем на данную задачу 70 долларов. От вас ...
Верстка сайта WOC Some
Добрый день коллеги. Нам нужно сверстать сайт игорового магазина нашего дочернего предприятия. Макеты приложил. Макеты все очень простые. От вас сроки. Оплата поэтапно. 60 долларов бюджет
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