Нужна верстка части страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок1314 просмотров

Нужно взять таблицу с "цветами" со старонего сайта и гармонично ее вписать в нашу верстку

Сайт с таблицей https://st-color.ru/tablicza-czvetov-ral/

Страница на которой нужно сверстать эту таблицу папка dist, news_single в файле с версткой

Более подробно расскажу при заинтересованности.

Сразу озвучивайте цену. Бюджет не большой, будем выбирать в первую очередь по цене.

4 года назад
YrikkirY
Юрий 
35 лет
6 лет в сервисе
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2 месяца назад

Выбранный исполнитель

fodreks
20 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$5
1 день
Все сделано быстро и качественно. При необходимости будем обращаться еще. Рекомендую к сотрудничеству.
Чёткое ТЗ, готовность к диалогу с исполнителем, быстрая проверка работы. С большим удовольствием поработаю ещё.

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