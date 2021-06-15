Нужен опытный верстальщик для верстки сайт на Wordpress. Есть дизайн сайта на фигма. ТЗ по проекту
Нужна верстка части страницы
Нужно взять таблицу с "цветами" со старонего сайта и гармонично ее вписать в нашу верстку
Сайт с таблицей https://st-color.ru/tablicza-czvetov-ral/
Страница на которой нужно сверстать эту таблицу папка dist, news_single в файле с версткой
Более подробно расскажу при заинтересованности.
Сразу озвучивайте цену. Бюджет не большой, будем выбирать в первую очередь по цене.
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