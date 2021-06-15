Нужна верстка части страницы

Нужно взять таблицу с "цветами" со старонего сайта и гармонично ее вписать в нашу верстку

Сайт с таблицей https://st-color.ru/tablicza-czvetov-ral/

Страница на которой нужно сверстать эту таблицу папка dist, news_single в файле с версткой

Более подробно расскажу при заинтересованности.

Сразу озвучивайте цену. Бюджет не большой, будем выбирать в первую очередь по цене.