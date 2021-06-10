Адаптивная верстка сайта по макету Figma

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки1026 просмотров

Адаптивная верстка сайта

https://www.figma.com/file/CFaRzaQWKJAOvLX7vXsOid/notes?node-id=0%3A1

FigmaNode.js
4 года назад
pashkovdenis2020
Денис 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

arstyle95
Арсен 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$80
4 дня
Escrow
Выполнил работу, все устроило. Заказчик не разобрался с платежной системой. Предлагал ему разные виды оплаты, отправил реквизиты, но в итоге пропал. При всем моём уважении, но не рекомендую.

Заявки фрилансеров

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