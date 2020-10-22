guzeradimazz

Дмитрий Гузерчук guzeradimazz

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend developer, адаптивная и профессиональная верстка сайтов!

О себе:Я занимаюсь веб-разработкой уже более 3 лет,  всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получается полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе. 

Знания и навыки:

  • Опыт работы с HTML5/CSS3/JavaScript/SASS(LESS)/C++
  • Адаптивная верстка
  • Анимация на сайтах
  • Кроссбраузерная верстка(Safari, Opera, FireFox, Chrome....)
  • Знание основ оптимизации скорости загрузки страниц
  • Опыт работы с дизайн макетами(Photoshop, Figma)
  • PixelPerfect
  • Подключение шрифтов
  • Flexbox
  • Grid-верстка
  • Аккуратный, понятный код
  • Английский язык на уровне В1
  • Есть опыт работы с Тильдой (Портфолио: https://g-web.tilda.ws)
Контакты:

Телефон: +375295112222

Почта: [email protected]

Телеграмм: @guzera_d

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Отзывы заказчиков

maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
2 балла
4 года назад
Верстка+адаптация магазина WooCommerce
WooCommerce
С версткой не справился. Шантажирует. Не советую! Потратите время!
Даёт макеты фотографией, требует pixel perfect верстку от фотки. Задачи ставить не умеет, тз нету. С оплатой шантажирует. Постоянно меняет оплату Не рекомендую!
Ответный отзыв
hrwortex
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Перенести сверстанный на HTML лендинг на Tilda.cc
CSSHTMLJavaScriptjQuery
Отличная работа, Дмитрий уложился вдвое быстрее, чем до дедлайна. Однозначно рекомендую!
Хорошо сработались!
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