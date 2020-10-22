Frontend developer, адаптивная и профессиональная верстка сайтов!

О себе:Я занимаюсь веб-разработкой уже более 3 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получается полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Знания и навыки:

Опыт работы с HTML5/CSS3/JavaScript/SASS(LESS)/C++

Адаптивная верстка

Анимация на сайтах

Кроссбраузерная верстка(Safari, Opera, FireFox, Chrome....)

Знание основ оптимизации скорости загрузки страниц

Опыт работы с дизайн макетами(Photoshop, Figma)

PixelPerfect

Подключение шрифтов

Flexbox

Grid-верстка

Аккуратный, понятный код

Английский язык на уровне В1

Есть опыт работы с Тильдой (Портфолио: https://g-web.tilda.ws)

Контакты:

Телефон: +375295112222

Почта: [email protected]

Телеграмм: @guzera_d