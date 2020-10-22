Frontend developer, адаптивная и профессиональная верстка сайтов!
О себе:Я занимаюсь веб-разработкой уже более 3 лет, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получается полностью готовый проект, будь то верстка или сайт под ключ. Часто работаю на проектах в команде с программистом со стороны клиента до релиза. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.
Знания и навыки:
- Опыт работы с HTML5/CSS3/JavaScript/SASS(LESS)/C++
- Адаптивная верстка
- Анимация на сайтах
- Кроссбраузерная верстка(Safari, Opera, FireFox, Chrome....)
- Знание основ оптимизации скорости загрузки страниц
- Опыт работы с дизайн макетами(Photoshop, Figma)
- PixelPerfect
- Подключение шрифтов
- Flexbox
- Grid-верстка
- Аккуратный, понятный код
- Английский язык на уровне В1
- Есть опыт работы с Тильдой (Портфолио: https://g-web.tilda.ws)
Телефон: +375295112222
Почта: [email protected]
Телеграмм: @guzera_d
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Wildberries59 просмотров
- Сайт Left Coast Brand54 просмотра
- Сайт Iphone1248 просмотров
- Сайт школы Английского языка61 просмотр
- Сайт компании SpaceX66 просмотров
- ITunes на JavaScript56 просмотров
- Delivery доставка еды на дом44 просмотра
- Игра Pokemon45 просмотров
Отзывы заказчиков
$90
2 балла
4 года назад
WooCommerce
С версткой не справился. Шантажирует. Не советую! Потратите время!
Ответный отзыв
Даёт макеты фотографией, требует pixel perfect верстку от фотки. Задачи ставить не умеет, тз нету. С оплатой шантажирует. Постоянно меняет оплату Не рекомендую!
$5
10 баллов
5 лет назад
CSSHTMLJavaScriptjQuery
Отличная работа, Дмитрий уложился вдвое быстрее, чем до дедлайна. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошо сработались!