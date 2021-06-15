Верстка+адаптация магазина WooCommerce

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок558 просмотров

Макеты интернет магазина в .psd. (не все макеты загрузились к проекту) загрузить с Я диска - https://yadi.sk/d/zGYSrYfW9K_H7Q

-Главная

-Каталог

-Корзина

-Оформление заказа

+ будет макет личного кабинета(простой, базовый)

Верстка адаптивная, кроссбразерная.

Адаптация под WooCommerce. Функционал на макетах.

Онлайн оплата при оформлении заказа.

WooCommerce
4 года назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

guzeradimazz
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$90
4 дня
С версткой не справился. Шантажирует. Не советую! Потратите время!
Даёт макеты фотографией, требует pixel perfect верстку от фотки. Задачи ставить не умеет, тз нету. С оплатой шантажирует. Постоянно меняет оплату Не рекомендую!

Заявки фрилансеров

Олег
 
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Артур
 
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guzeradimazz
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Евгений
 
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