Опенкарт 3 при работах на сайте слетели некоторые урлы в товарах чтоб не вводить долго в ручную нужно сделать это автоматически... Делается это за минуту но модуль мой отсох
Верстка+адаптация магазина WooCommerce
Макеты интернет магазина в .psd. (не все макеты загрузились к проекту) загрузить с Я диска - https://yadi.sk/d/zGYSrYfW9K_H7Q
-Главная
-Каталог
-Корзина
-Оформление заказа
+ будет макет личного кабинета(простой, базовый)
Верстка адаптивная, кроссбразерная.
Адаптация под WooCommerce. Функционал на макетах.
Выбранный исполнитель
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