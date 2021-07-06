Opencart

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Завершен5 заявок2406 просмотров

Доработка по сайту на Opencart

ТЗ закреплено, ссылку на сайт скину в тлг или скайп 

Opencart
4 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад
$15
2 дня
Все гуд. Рекомендую
Все хорошо, всегда на связи, понятное задание, рекомендую.

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад
Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
134 отзыва(-5)
4 года назад
Вячеслав
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
85 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад