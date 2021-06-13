Правки в интернет-магазине

$5
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Завершен1 заявка333 просмотра

Сделать мелкие правки в интернет-магазине,магазин на WordPress,тз скину в сообщения

WordPress
4 года назад
serivanov
Сергей 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yardemidov99
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

yardemidov99
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад