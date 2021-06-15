Изменение цены при выборе опций opencart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок445 просмотров

Необходимо прикрутить динамическое (с анимацией) изменение цены товара при выборе опции и изменении количества товара OpenCart 2.3

Пример как должно быть: https://flower-fair.ru/index.php?route=product/product&product_id=277

Сайт: http://stolbord.ru/

Opencart
4 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, рекомендую всем! Справился задачей быстро и качественно.
Четко сформулированное тз, всегда на связи, приятен в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад
DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
85 отзывов
4 года назад
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Микола
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад