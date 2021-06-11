Нужно доработать кнопку на сайте

$10
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Закрыт9 заявок2011 просмотров

Нужно доработать отображение кнопки на мобильной версии

сайт на вордпрес на вукомерс (магазин)

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WordPress
4 года назад
micki_pro
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Александр
 
27 лет
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17 часов назад
41 отзыв(-1)
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Микола
 
28 лет
4 года в сервисе
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Роман
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
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Всеволод
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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Игорь
 
26 лет
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Оксана
 
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Была
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4 года назад
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Алексей
 
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