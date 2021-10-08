Разработка сайтов под ключ
Здравствуйте, меня зовут Михаил я занимаюсь разработкой сайтов любой сложности уже более 7 лет. Буду рад сотрудничеству с вами)
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Портфолио
- Лендинг на Tilda39 просмотров
- Магазин на Shopify39 просмотров
- Компания IT решений60 просмотров
- Корпоративный сайт строительной фирмы78 просмотров
- Интернет магазин гироскутеров90 просмотров
- Лендинг одностраничник для оптового центра76 просмотров
- Корпоративный сайт компании по производству кухонь55 просмотров
- Лендинг тату мастера63 просмотра
- Корпоративный сайт клининговой компании39 просмотров
- Интернет магазин авто тематики33 просмотра
- Французский магазин одежды на Shopify38 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
4 года назад
Tilda
Михаил, инциативный и ответсвенный специалист. Всегда был на связи и никогда не терялся. Выполнил все правки без доплаты и оперативно. Я очень доволен работой с Михаилом, по этому рекомендую его как специалиста и ответсвенного человека. По мима дизайна, Михаил помог мне "привязать" доменное имя к сайту. Установил виджет оплаты на сайте. В общем Миша сделал и дал больше чем мы договариваилсь. Еще раз большое спасибо!
Ответный отзыв
Супер заказчик. Коммуникация на высшем уровне. Всегда на связи. Работать было одно удовольствие. Очень порядочный и приятный человек.