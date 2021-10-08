micki_pro

Михаил Лобузов micki_pro

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов под ключ

Здравствуйте, меня зовут Михаил я занимаюсь разработкой сайтов любой сложности уже более 7 лет. Буду рад сотрудничеству с вами)

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Отзывы заказчиков

Goba84
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$80
10 баллов
4 года назад
Нужен лендинг на тильде
Tilda
Михаил, инциативный и ответсвенный специалист. Всегда был на связи и никогда не терялся. Выполнил все правки без доплаты и оперативно. Я очень доволен работой с Михаилом, по этому рекомендую его как специалиста и ответсвенного человека. По мима дизайна, Михаил помог мне "привязать" доменное имя к сайту. Установил виджет оплаты на сайте. В общем Миша сделал и дал больше чем мы договариваилсь. Еще раз большое спасибо!
Супер заказчик. Коммуникация на высшем уровне. Всегда на связи. Работать было одно удовольствие. Очень порядочный и приятный человек.
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