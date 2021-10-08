Михаил, инциативный и ответсвенный специалист. Всегда был на связи и никогда не терялся. Выполнил все правки без доплаты и оперативно. Я очень доволен работой с Михаилом, по этому рекомендую его как специалиста и ответсвенного человека. По мима дизайна, Михаил помог мне "привязать" доменное имя к сайту. Установил виджет оплаты на сайте. В общем Миша сделал и дал больше чем мы договариваилсь. Еще раз большое спасибо!