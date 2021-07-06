Верстка макета главной страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка96 просмотров

Адаптиваная верстка макета главной страницы

Дизайн https://www.figma.com/file/ptNq6Fnpt9SYzovbJuwmmG/Project?node-id=0%3A6

Макет под названием Main

Node.js
4 года назад
micki_pro
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Speetch1111
Сергей 
27 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$20
8 дней
Нормальный исполнитель
Рекомендую данного заказчика!

Заявки фрилансеров

Speetch1111
Сергей 
27 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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