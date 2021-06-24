Верстка адаптив

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Завершен45 заявок1236 просмотров

Здравствуйте.

Нужна адаптивная верстка html+scss 10 страниц сайта. Есть psd макеты. Укажите примерную цену и сроки? ватсап или телеграм для связи

HTMLSCSS
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