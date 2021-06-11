Сверстать html шаблоны по проекту в figma

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Закрыт19 заявок1726 просмотров

Доброго времени суток. Есть готовый дизайн проект в figma, админки личного кабинета клиента. Необходимо по данному проекту сверстать html шаблоны на базе bootstrap. Чтобы программист смог их интегрировать в уже готовый функционал.

BootstrapFigmaHTML
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