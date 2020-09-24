Frontend Developer
💎Мои навыки.
Верстка (HTML, CSS, JQuery, SCSS, Gulp)
Javascript ES6+ / Webpack
BEM
Bootstrap, TailiwindCSS
Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов
React, Redux, Next
Telegram - https://t.me/ruby_va_dev
Phone - 79247153215
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$250
9 баллов
4 года назад
BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScriptjQuerySCSS
Работа выполнена хорошо. Только по срокам не уложились.
Ответный отзыв
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству
$230
10 баллов
4 года назад
Спасибо Ивану за то что быстро и качественно сделал вёрстку. Были несколько правок по работе, но он внёс их достаточно быстро. В целом я доволен работой. Буду обращаться ещё. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательно как всегда💎
$344
10 баллов
4 года назад
Остался очень доволен результатом работы и умением проактивно решать задачи в обозначенные сроки. Специалист не боится сложных задач и доводит их до конца
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Я взял большой для себя проект и просчитался со сроками. Игорь адекватно отнесся к сложившейся ситуации, продлил срок работы, также он постоянно находится на связи и отвечает на все вопросы по проекту.
$350
10 баллов
5 лет назад
Figma
Спасибо, Иван за хорошо выполненную работу. Как обычно всё сделали круто, правок было по мелочи. Выполнили даже раньше, чем рассчитывал. Буду обращаться ещё. За год работы не было ни одного нарекания. Всем рекомендую Ивана к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Работать с Вячеславом не всегда просто, но оно того стоит. Оплата и ТЗ всё четко.
$110
10 баллов
5 лет назад
Иван отличный и пунктуальный исполнитель, все пункты заказа выполнены на 100% и в оговоренный срок, будем работать с ним дальше!
Ответный отзыв
Всё отлично, Карен очень быстро отвечает на возникающие вопросы. Оплата сразу по выполнению работы. Простая коммуникация. 👍
HTML-верстка
13 отзывов
$8.04/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга