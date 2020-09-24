Спасибо, Иван за хорошо выполненную работу. Как обычно всё сделали круто, правок было по мелочи. Выполнили даже раньше, чем рассчитывал. Буду обращаться ещё. За год работы не было ни одного нарекания. Всем рекомендую Ивана к сотрудничеству!