lvan_dyadyura

Иван lvan_dyadyura

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Frontend Developer

💎Мои навыки.

  1. Верстка (HTML, CSS, JQuery, SCSS, Gulp)

  2. Javascript ES6+ / Webpack

  3. BEM

  4. Bootstrap, TailiwindCSS

  5. Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов

  6. React, Redux, Next

Telegram - https://t.me/ruby_va_dev
Phone - 79247153215

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Отзывы заказчиков

just_ars
Крылов 
32 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
$250
9 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка HTML/SCSS/JS
BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScriptjQuerySCSS
Работа выполнена хорошо. Только по срокам не уложились.
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Slava_designer
Вячеслав 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$230
10 баллов
4 года назад
Вёрстка макета фотошоп многостраничного сайта для компании Крым-метиз.
Спасибо Ивану за то что быстро и качественно сделал вёрстку. Были несколько правок по работе, но он внёс их достаточно быстро. В целом я доволен работой. Буду обращаться ещё. Всем рекомендую!
Замечательно как всегда💎
Ответный отзыв
picaso3d
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$344
10 баллов
4 года назад
Интернет-магазин зарубежных сладостей
Остался очень доволен результатом работы и умением проактивно решать задачи в обозначенные сроки. Специалист не боится сложных задач и доводит их до конца
Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Я взял большой для себя проект и просчитался со сроками. Игорь адекватно отнесся к сложившейся ситуации, продлил срок работы, также он постоянно находится на связи и отвечает на все вопросы по проекту.
Ответный отзыв
Slava_designer
Вячеслав 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$350
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка интернет-магазина Bazhane
Figma
Спасибо, Иван за хорошо выполненную работу. Как обычно всё сделали круто, правок было по мелочи. Выполнили даже раньше, чем рассчитывал. Буду обращаться ещё. За год работы не было ни одного нарекания. Всем рекомендую Ивана к сотрудничеству!
Работать с Вячеславом не всегда просто, но оно того стоит. Оплата и ТЗ всё четко.
Ответный отзыв
karenjan
Карен 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$110
10 баллов
5 лет назад
Верстка лендинга
Иван отличный и пунктуальный исполнитель, все пункты заказа выполнены на 100% и в оговоренный срок, будем работать с ним дальше!
Всё отлично, Карен очень быстро отвечает на возникающие вопросы. Оплата сразу по выполнению работы. Простая коммуникация. 👍
Ответный отзыв
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HTML-верстка
13 отзывов
$8.04/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга