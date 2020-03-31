picaso3d

Игорь Шупица picaso3d

 
30 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
8%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AnnI-z
Анна 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Отрисовка экранов для Unity игры
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата и отличная коммуникация) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество 😉
Блестящий специалист, эксперт в своей области - работа была выполнена в точности. в срок с учетом наших пожеланий, возникающих по ходу проекта
Ответный отзыв
AnnI-z
Анна 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$110
10 баллов
3 года назад
Создать дизайн экранов ios приложения
Шикарный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи и главное открыт для разговора и новых идей)) Настолько позитивного и открытого заказчика конечно же рекомендую, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Анна очень отзывчивый, талантливый, проактивный специалист, готовый к реализации не простых проектов. Всегда на связи. Ее креативный, профессиональный взгляд помог превзойти наши ожидания к дизайну мобильного приложения. Буду обращаться снова, рекомендую.
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lvan_dyadyura
Иван 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
$344
10 баллов
3 года назад
Интернет-магазин зарубежных сладостей
Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Я взял большой для себя проект и просчитался со сроками. Игорь адекватно отнесся к сложившейся ситуации, продлил срок работы, также он постоянно находится на связи и отвечает на все вопросы по проекту.
Остался очень доволен результатом работы и умением проактивно решать задачи в обозначенные сроки. Специалист не боится сложных задач и доводит их до конца
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lvan_dyadyura
Иван 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
$300
10 баллов
4 года назад
HTML дизайн сайта
Отличный заказчик, оплата вовремя, чёткое тз.
Иван очень ответственный, пунктуальный разработчик, который доделывает работу до конца в соответсвии со всеми требованиями заказчика. В будущем буду рад и дальше к нему обращаться. Помимо этого он обладает навыками для работы над дизайном, версткой и работой с CMS. Работа выполнена на высоком уровне.
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airstep
Тарас 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$200
10 баллов
4 года назад
Оптимизировать размер application for IOS
Грамотный заказчик. Знает что необходимо по задаче. Надеюсь дальше на сотрудничество.
Квалифицированный IOS разработчик, с аналитическим складом ума, способен гибко адаптироваться под требования заказчика и решать сложные задачи в разумные сроки. Было приятно работать!
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