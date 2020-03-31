Добрый день, Ищу мобильного разработчика, который по ТЗ и готовому дизайну в Figma сделает мобильное приложение. Суть приложения - раскраска по номерам, прототип в каком-то виде уже существует, но его нужно будет полностью пересмотреть. Необходимо обладать ...