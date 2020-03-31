Требуется просто срисовать исходные изображения в формате jpg в Photoshop в формат .psd (многослойный формат). Картинки мы будем сами предоставлять - картинок много. Многослойные картинки нужны для игры-разукрашки. Картинки нужно делать в соответсвии с четкими ...
- $5Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт3 года назад
Требования:Есть игра раскраска по номерам. Нужной сделать небольшой ролик для апп сторе, есть образецAnimated titles + End Scene(Packshot), Video editing, Dynamic Transitions, Visual Effects(VFX)15-20 secВ случае удачного партнерства будет открыта дорог к дальнейшему сотрудничеству - ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется просто срисовать исходные изображения в формате jpg в Photoshop в формат .psd (многослойный формат). Картинки мы будем сами предоставлять - картинок много. Многослойные картинки нужны для игры-разукрашки. Картинки нужно делать в соответсвии с четкими детальными ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требования к финальному изображению:[list=1][*]Многослойные картинки нужны для игры-разукрашки[*]Размер рисунка: 4096x4096. Соотношение сторон - 1:1.[*]Максимальная толщина линии обводки на такое разрешение: 10px (если вы работаете с исходником большего разрешения, используйте формулу $10/4096 * x$, где $x$ ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требования к финальному изображению:[list=1][*]Многослойные картинки нужны для игры-разукрашки[*]Размер рисунка: 4096x4096. Соотношение сторон - 1:1.[*]Максимальная толщина линии обводки на такое разрешение: 10px (если вы работаете с исходником большего разрешения, используйте формулу $10/4096 * x$, где $x$ ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Требования к финальному изображению:[list=1][*]Многослойные картинки нужны для игры-разукрашки[*]Размер рисунка: 4096x4096. Соотношение сторон - 1:1.[*]Максимальная толщина линии обводки на такое разрешение: 10px (если вы работаете с исходником большего разрешения, используйте формулу $10/4096 * x$, где $x$ ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад
Игра-раскраска: необходимо добавить новые экраны, внести изменения в существующиеРазработка игр1 исполнительЗавершен3 года назад
5-8 рекламных картинок для публикации игры в App Store Просьба прикладывать примеры работ и ориентировочную ценуИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
10-15 сек видео, которые в выгодном свете раскроют функционал приложения, есть образцы. Просьба прикладывать портфолио, примеры работ и приблизительную ценуВидеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
Требования к финальному изображению: [list=1][*]Многослойные картинки нужны для игры-разукрашки[*]Размер рисунка: 4096x4096. Соотношение сторон - 1:1.[*]Максимальная толщина линии обводки на такое разрешение: 10px (если вы работаете с исходником большего разрешения, используйте формулу $10/4096 * x$, где $x$ ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Ищу мобильного разработчика, который по ТЗ и готовому дизайну в Figma сделает мобильное приложение. Суть приложения - раскраска по номерам, прототип в каком-то виде уже существует, но его нужно будет полностью пересмотреть. Необходимо обладать ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
Интересует серия векторных изображений с черным контуром, сделанных в adobe illustrator. - изображения можно срисовывать со стоковых, а не рисовать полностью уникальное. - изображения будут использоваться в раскраске по номерам. - на выходе формат с разбитыми слоями (легкий ...Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать механнику игры-разукрашки по номерам. Основные требования: - необходимо проработать механизм загрузки входных артифактов в игру (настройка динамической палитры), установить требования к входным файлам (какой тип многослойного файла устроит) - должна быть возможность разукрашивать не просто ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо нарисовать серию уникальных картинок для разукрашки по номерам, при этом одному номеру будет соответствовать не просто цвет, но какой-то слой с сочетанием нескольких цветов (чтобы упроостить работу пользователя и не заставлять отрисовывать второстепенные самые ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Проект включает в себя 7 экранов Требуется создать современный дизайн на основе прототипа.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, Ищу мобильного разработчика, который по ТЗ и готовому дизайну в Figma сделает мобильное приложение. Суть приложения - раскраска по номерам, прототип в каком-то виде уже существует, но его нужно будет полностью пересмотреть. Желательно обладать ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $344
Разработать интернет-магазин (дизайн, верстка, привязка к CMS, DB ) по следующим требованиям: - до 10 уникальных страниц - адаптивный, кросс-платформенный дизайн - интеграция с CMS and DB - кастомный функционал (калькулятор)HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $300
- современный адаптивный дизайн сайта производства по требованиям заказчикаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо натянуть верстку из 7 уникальных страниц к CMS (Wordpress/modX/Joomla) и подключить к Mysql. При успешном завершении проекта возможны повторные заказыСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт4 года назад
[list=1][*]требуется отзывчивый (3 типа разрешений) дизайн и верстка[*]вёрстка должна быть валидной и кросcбраузерной. [*]Дизайн должен быть уникальный, но базовый образец, от которого можно отталкиваться будет предоставлен[/list]Если проект будет реализован успешно, возможны новые заказыHTML-верстка23 заявкиЗакрыт4 года назад