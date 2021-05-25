Требуется видео функционала мобильного приложения для app store

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок373 просмотра

Требования:Есть игра раскраска по номерам. Нужной сделать небольшой ролик для апп сторе, есть образецAnimated titles + End Scene(Packshot), Video editing, Dynamic Transitions, Visual Effects(VFX)15-20 secВ случае удачного партнерства будет открыта дорог к дальнейшему сотрудничеству - у нас есть большая потребность в видео креативах для рекламы на фб.

4 года назад
picaso3d
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Заявки фрилансеров

Денис
 
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