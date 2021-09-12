В среду, 26 мая, примерно с 11 до 14 часов снять установку памятника (сама установка занимает около 2-3 часов), отснятый материал на 30 минут. Территориально кладбище Москвы (точно будет известно позже). Монтаж видео: один ролик ...
Смонтировать он-лайн концерт класса
Нужно несколько роликов склеить в один концерт. Добавить титры с именами и названиями произведений.
Выбранный исполнитель
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