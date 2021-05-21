Видео длительностью 27 секунд, девушка говорит на испанском языке. Другая девушка записала аудио, где произносит подобный же текст, но не точь в точь, стараясь попадать под то что говорит девушка на видео. Нужно сделать замену ...
Разработать видео-креатив для рекламы в ФБ для мобильного приложения
Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения
Требования:
- Длина видео: 15-20 секунд;
- Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или Инстаграме и обратили внимание на рекламный креатив;
- Язык креатива: английский;
- Подготовить в 2х форматах: 1080х1920, 1080х1350;
- Креатив должен заканчиваться пекшотом.
Выбранный исполнитель
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