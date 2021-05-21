Разработать видео-креатив для рекламы в ФБ для мобильного приложения

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок552 просмотра

Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения

Требования:

  • Длина видео: 15-20 секунд;
  • Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или Инстаграме и обратили внимание на рекламный креатив;
  • Язык креатива: английский;
  • Подготовить в 2х форматах: 1080х1920, 1080х1350;
  • Креатив должен заканчиваться пекшотом.
Более подробное ТЗ здесь. (Вдруг внутри ТЗ будут ссылки с закрытым доступом - запросите, пожалуйста)
4 года назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Den-Filipov
Денис 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$38
1 день
Перенаправляет работы другим ребятам, которые делают видео не по брифу

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Den-Filipov
Денис 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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11 дней назад
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4 года назад

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