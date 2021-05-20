Создать видеоролик о компании

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок503 просмотра

необходимо на основании задания предложить структуру, подготовить тз для оператора и создать ролик

4 года назад
mischin
40 лет
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Был
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Заявки фрилансеров

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189 отзывов(-2)
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