Видео длительностью 27 секунд, девушка говорит на испанском языке. Другая девушка записала аудио, где произносит подобный же текст, но не точь в точь, стараясь попадать под то что говорит девушка на видео. Нужно сделать замену ...
Создать видеоролик о компании
необходимо на основании задания предложить структуру, подготовить тз для оператора и создать ролик
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт4 года назад
Из видео вырезать неактуальную информацию (скажу что), по возможности добавить эффекты, чтобы был красивый переход, а также добавить субтитры. Также нужна проф озвучка (если не владеете, не страшно, найму потом отдельного специалиста)Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Добавить титры на русском, в имеющееся видео на английском Текст прилагается Подобрать оптимальный шрифт и цвета фона титров Или предложить свой вариант ссылка: видеоВидеомонтаж30 заявокЗакрыт4 года назад
Видеомонтаж ролика для ютюб под ключ. по правилам ютюб. На постоянной основе.Видеомонтаж44 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Требуется записать видео, от имени выпускника нашей школы, длинной 1 минуту, сделанное на фронтальную катеру ноутбука, в котором вы расскажите, о преимуществах нашей школы, лояльной цене и отличных преподавателях. Также требуется сделать 1 фото в ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
По ТЗ смонтировать видео. Элементы видео: Нарезки из youtube и видео стоков (в тз дается ссылка и секунды, нужно вырезать и вставить) Инфографика из купленных файлов (нужно подобрать из купленных файлов подходящие ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо сделать видео-ролик про заполнение заявления на загранпаспорт через госуслуги. zagranpasport.ru - сервис по подготовке документов и срочному оформлению паспортов. У нас уже есть 1 основной ролик про взаимодействие с нами ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт4 года назад
Реклама финансовых услуг, вложения Показываем деньги, и символы стабильность кадры золота и как оно сыплется с небапоказываем сейф и что то связанное с безопасностьюЗапуск пилотной программы: альтернатива безусловного дохода ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищу монтажёра для детского ютуб канала. Детские песни-ролик до 1.5-2 минуты.1-2 раза в неделю.Срок исполнения 1-2 дня. С опытом работы и образцами работы конкретно с детскими каналами. Вот пример: https://bit.ly/32k8AkZВидеомонтаж20 заявокЗакрыт4 года назад
- $135
Видео на тему криптовалюты и инвестиций. Видео до 4 мин. Исполнителю будет предоставлена озвучка (до 4 мин) + сайт + лого На основе озвучки нужно подобрать красивый видеоряд из открытых источников ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт4 года назад