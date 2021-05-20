Обработка аудиодорожки, замена голоса в видео на другой, коррекция

Видео длительностью 27 секунд, девушка говорит на испанском языке. Другая девушка записала аудио, где произносит подобный же текст, но не точь в точь, стараясь попадать под то что говорит девушка на видео. Нужно сделать замену аудиодорожки с голосом, учитывая что придется делать корректировку, а именно попадание заменяющего голоса под открывание рта у девушки в видео, чтобы все выглядело реалистично, наложение фильтров, шума улицы, возможно обработка самого видео чтобы в итоге замена голоса не была заметна от слова совсем, все должно выглядеть естественно. Нужен исполнитель который уверен в своих знаниях и умениях, и знает что точно сможет выполнить поставленную задачу, по результатам труда возможен бонус, если ожидаемый результат будет полностью оправдан. Если результат не устроит, то работу не приму. Исходники и аудиодорожку предоставлю отдельно после выбора заказчика. Перед выполнением заказа проговариваем все нюансы по деталям из видео. По исходникам: видео на улице, есть шум улицы, музыка играет на улице, испанский голос.