Разработать видео-креатив для рекламы в ФБ для мобильного приложения

Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложенияТребования:Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или Инстаграме и обратили внимание на рекламный креатив;Язык креатива: английский;Подготовить в 2х форматах: 1080х1920, 1080х1350;Креатив должен заканчиваться пекшотом.