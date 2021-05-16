Хмельницкая область, Красиловский район, село Кузьмин. Снять процесс внесения удобрений (главное) и культивации. Ориентируемся на пятницу-субботу, зависит от погодных условий. Время пребывания в поле - около 2 часов. В итоге ожидаем видео на минут ...
2д анимационное видео для бизнеса
Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 4 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ
Разрешено делать не все видео в виде анимации с нуля. Можно 30-40% видео делать в перемешку с видео со стоков - красивая жизнь, бизнесмены, офисы и все другие видео, которые будут подходить по смыслу.
На эту озвучку наложить динамическую музыку без АП. Также я дам ссылку на наш сайт, откуда тоже можно брать информацию. В конце вставить наши контакты.
Срок 6 дней. Оплата поэтапная.
Заявки фрилансеров
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