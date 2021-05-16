2д анимационное видео для бизнеса

$162
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка980 просмотров

Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 4 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ

Разрешено делать не все видео в виде анимации с нуля. Можно 30-40% видео делать в перемешку с видео со стоков - красивая жизнь, бизнесмены, офисы и все другие видео, которые будут подходить по смыслу.

На эту озвучку наложить динамическую музыку без АП. Также я дам ссылку на наш сайт, откуда тоже можно брать информацию. В конце вставить наши контакты.

Срок 6 дней. Оплата поэтапная.

4 года назад
sasha020
Влад 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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