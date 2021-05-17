Монтаж 8-и видеороликов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт27 заявок775 просмотров

Отсняты ролики на две камеры. Одна центральная (основная, звук с петлички на ней) и вторая боковая (крупным планом). Нужно смонтировать ролики, добавить музыку фоном, wow эффекты, моушн графику, картинки местами, чтобы видео получилось сочным, динамичным и его хотелось смотреть до конца.

Всего будет 8 роликов, средняя продолжительность каждого 5 минут в среднем.

Бюджет 15 000 ₽. Сроки обсуждаемы.

Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ссылками на портфолио.

Исполнитель получит ТЗ. Перед стартом работ обязательно созвон по зуму или др. и проговариваем все нюансы.

Если с первого раза сделаете хорошо, то отдам еще 10 проектов с подобной задачей.

4 года назад
webpromouter
Алексей 
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Заявки фрилансеров

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