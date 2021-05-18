Cклеить файлы, обрезать не нужное

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок461 просмотр

https://fex.net/ru/s/s3p7rye

Склеть 3 файла, орезать открытие закрытие программы для записи, типа я все это делаю одним дублем.

Заблюрить развания брендов и сайтов и ключи

Пример:

https://prnt.sc/12x6wnj

В, третьем файле, на 4-16 я открываю файл, и мы должны показать то что на 4-57

Оплата по факту или бс

4 года назад
Arhaim
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Выбранный исполнитель

MrSlavik
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Escrow
Ничего на свете лучше нету, чем работать с хорошими исполнителями. Вячеслав один из саммых адекватных, умных и талантливых фрилансеров. Работал, работаю и буду работать
четкое т/з, приятно работать.

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