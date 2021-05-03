Вячеслав очень ответственный исполнитель. Перед выполнением задачи, задал дополнительные вопросы, а значит ориентируется на вкусы заказчика что не может не радовать. Видео получилось динамичное. Подобрал смешные моменты и сделал их в превью, чтобы заинтриговать зрителя. Так же дополнительно подобрал музыку и сделал графические вставки, что пришлись к месту. Качеством остался очень доволен. Уверяю вас работая с Вячеславом вы останетесь не разочарованы этим сотрудничеством. Ах да и самое главное.. сроки… сделал все за 2 дня.. не знаю спит ли он ночами)) но первый раз мне так быстро сделали заказ