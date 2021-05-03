Вячеслав Бойко MrSlavikMrSlavik
21 годУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Знание профессиональных программ для монтажа , знание английского на высоком уровне - давайте работать вместе.
Всем привет, стараюсь быть полезным используя следующие навыки :
- - Обработка фото (Photoshop, Snapseed)
- - Базовый видеомонтаж ( нарезка, легкие эффекты, наложение определённого трека ) ( Sony vegas pro , Adobe premier pro, Adobe after efects)
- - Перевод текстов уровня B2 - Русский английский - Английский русский
Почему со мной будет приятно работать?
- Вы всегда можете внести правки в проект - это ваше полноценное право.
- Делаю проект всегда в тот срок - который указал заказчик.
- Я выполняю работу - после ваше оплата. Только так.
Буду рад сотрудничеству на постоянной основе именно с тобой)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Портфолио
- Fiver Self-Advert13 просмотров
- Video editing for travel kid channel199 просмотров
- Монтаж видео-обзора смартфона244 просмотра
- Example of editing cooking video204 просмотра
- Example of editing video - interview ||129 просмотров
- Монтаж видео про Зимнюю природу в Украине276 просмотров
- Рекламное видео для магазина одежды252 просмотра
- Монтаж (3)216 просмотров
- Видеомонтаж (1)215 просмотров
- Видеомонтаж (2)Ускорение видео.127 просмотров
- Обработка фотографий(1)83 просмотра
- Написание 5 статтей (Переезд офиса или компании)126 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Только он один смог справится с моей работой. Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству. Четкое т/з.
$15
10 баллов
3 года назад
Вячеслав очень ответственный исполнитель. Перед выполнением задачи, задал дополнительные вопросы, а значит ориентируется на вкусы заказчика что не может не радовать. Видео получилось динамичное. Подобрал смешные моменты и сделал их в превью, чтобы заинтриговать зрителя. Так же дополнительно подобрал музыку и сделал графические вставки, что пришлись к месту. Качеством остался очень доволен. Уверяю вас работая с Вячеславом вы останетесь не разочарованы этим сотрудничеством. Ах да и самое главное.. сроки… сделал все за 2 дня.. не знаю спит ли он ночами)) но первый раз мне так быстро сделали заказ
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству. Отличный заказчик. Рекомендую.
$3
10 баллов
3 года назад
Ничего на свете лучше нету, чем работать с хорошими исполнителями. Вячеслав один из саммых адекватных, умных и талантливых фрилансеров. Работал, работаю и буду работать
Ответный отзыв
четкое т/з, приятно работать.
$25
10 баллов
3 года назад
Вячеслав отлично справился с задачей, ответственный исполнитель!
Ответный отзыв
Четкое т/з, приятно работать.
$1
10 баллов
3 года назад
Отличная работа! Вовремя и качественно!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика.