MrSlavik

Вячеслав Бойко MrSlavik

 
21 годУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Знание профессиональных программ для монтажа , знание английского на высоком уровне - давайте работать вместе.

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﻿Всем привет, стараюсь быть полезным используя следующие навыки :

  • - Обработка фото (Photoshop, Snapseed)
  • - Базовый видеомонтаж ( нарезка, легкие эффекты, наложение определённого трека ) ( Sony vegas pro , Adobe premier pro, Adobe after efects)
  • - Перевод текстов уровня B2 - Русский английский - Английский русский

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Почему со мной будет приятно работать?

  • Вы всегда можете внести правки в проект - это ваше полноценное право.
  • Делаю проект всегда в тот срок - который указал заказчик.
  • Я выполняю работу - после ваше оплата. Только так.

Буду рад сотрудничеству на постоянной основе именно с тобой)

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
malshakovgv
Григорий 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Заретушировать и убрать черные поля в видео
Только он один смог справится с моей работой. Быстро и качественно. Рекомендую.
Рад был сотрудничеству. Четкое т/з.
Ответный отзыв
Dolotok
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$15
10 баллов
3 года назад
Смонтировать Влог / Видео
Вячеслав очень ответственный исполнитель. Перед выполнением задачи, задал дополнительные вопросы, а значит ориентируется на вкусы заказчика что не может не радовать. Видео получилось динамичное. Подобрал смешные моменты и сделал их в превью, чтобы заинтриговать зрителя. Так же дополнительно подобрал музыку и сделал графические вставки, что пришлись к месту. Качеством остался очень доволен. Уверяю вас работая с Вячеславом вы останетесь не разочарованы этим сотрудничеством. Ах да и самое главное.. сроки… сделал все за 2 дня.. не знаю спит ли он ночами)) но первый раз мне так быстро сделали заказ
Был рад сотрудничеству. Отличный заказчик. Рекомендую.
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Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$3
10 баллов
3 года назад
Cклеить файлы, обрезать не нужное
Ничего на свете лучше нету, чем работать с хорошими исполнителями. Вячеслав один из саммых адекватных, умных и талантливых фрилансеров. Работал, работаю и буду работать
четкое т/з, приятно работать.
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alex_mitin
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
Встроить субтитры в видео
Вячеслав отлично справился с задачей, ответственный исполнитель!
Четкое т/з, приятно работать.
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guest_16187422441615
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Проверить текст на антиплагиат
Отличная работа! Вовремя и качественно!
Рекомендую заказчика.
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