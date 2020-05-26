Dolotok

Алексей Dolotok

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Внесение корректировок на сайте на ModX

    Ищем специалистов для внесения корректировок на сайте, созданном на ModX. Полное описание задач указано в прикреплённом файле. Ожидаем информацию о стоимости и сроках выполнения правок.

    Доработка сайтовMODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Записать видеоотзыв от имени Девушки

    Требуется записать видеоотзыв от имени девушки о сервисе активации Тиндер для пользователей в РФ. Отзыв должен быть позитивным, с улыбкой, в домашней обстановке. Варианты текста отзыва включают благодарности за подписку и успешные знакомства, акцент на положительном опыте использования сервиса.

    Запись видеоотзывов
    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий для YouTube shorts

    Требуется разработка сценария для видео в YouTube Shorts на тему лайфхаков и бизнеса. Заказ на написание 1 сценария для пробы с возможностью дальнейшего сотрудничества. Основной упор на темы, связанные с бизнесом. В будущем планируется 30 сценариев в месяц. Укажите цену за 1 сценарий и примеры ваших работ.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отправить WebHook с AmoCRM - > в Приложение

    Необходимо реализовать отправку вебхука с номером телефона клиента из AmoCRM на хостинг. Скрипт должен принимать вебхук, извлекать номер телефона и отправлять его в POST запрос на сервер приложения. Запрос уже реализован, требуется помощь в составлении вебхука согласно документации AmoCRM.

    AmoCRM
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта Tilda

    Необходимо сверстать одностраничный лендинг на платформе Tilda. Дизайн выполнен в Фотошоп, макет сайта прикреплен. Рассматриваются заявки с указанием цен и сроков выполнения.

    Tilda
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки катало Tilda

    Необходимо внести правки в HTML-верстку сайта на платформе Tilda. Все карточки товаров следует переделать, используя текстовое содержание вместо изображений, как в примере СК Арктика. Обеспечить адаптивность для корректного отображения на разных устройствах. Укажите ваши цены и сроки выполнения работы.

    Tilda
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Запретить повторную отправку формы на PHP

    Реализуйте запрет повторной отправки формы на Email с помощью PHP. Используйте куки для проверки времени жизни отправки и передавайте реферер через $_SERVER['HTTP_REFERER']. Скрипт form.php обрабатывает данные и отправляет уведомление только при первой отправке.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Накрутка ПФ

    Ищется специалист с практическим опытом накрутки позиций в поисковых системах. Проект региональный, требуется вывести запросы в ТОП1 Яндекса. Прокси будут предоставлены. Рассматриваются только кандидаты с примерами успешного продвижения. Укажите информацию о вашем опыте в отклике.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Внедрение AmoCRM

    Требуется внедрение AmoCRM в компанию с учетом ранее созданной интеллект-карты. Ожидаются предложения по стоимости консультации и полного внедрения системы. Подробности указаны в интеллект-карте.

    AmoCRM
    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • PHP или JavaScript | Отправить POST запрос в формате JSON на сервер

    Задача. Нужно отправить с моего хостинга POST запрос при нажатии кнопки с моего хостинга, на сторонний сервер. URL https://domain.com/api/composer-api.bx/_action/activateCode REFERER https://domain/my/codes Данные для отправки {"code":"HOT30"} Тип данных application/json ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Смонтировать Влог / Видео

    Добрый день. Мой проект скорее подойдет начинающим специалистам, чем профи. У меня есть записанные видео за 2 дня на отдыхе. Хотелось бы смонтировать это видео в формате Влога или ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка сайта и дизайна на Tilda [Landing Page]

    Нужен человек для разработки сайта на Tilde.  Умение работать с Zero блокомУметь собирать информацию для упаковки информацииУмение найти уникальные преимущества, которые выгодно отстроят нас от конкурентовСайт должен быть структурированным и продуманнымНиже примеры сайтов ...

    Tilda
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на HTML перенести на Wordpress

    $20

    Здравствуйте! Есть файлы вебархива, скачанные на mydrop.io --- Адрес сайта: https://sanny.net.ru/  --- Задача: Получить сайт на Wordpress с предустановленным адаптивным шаблоном. Сейчас внутрянка сайта представляем собой набор  ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Причесать сайт Wordprress Тема Woodmart

    Нужно привести сайт к более нормальному виду.  - Убрать не рабочие линки темы -  Сделать человеческий футер - Добавить текстовое наполнение в 3 раздела Доставка / Гарантия / О компании - Установить ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнение магазина Wordpress Woocomerce

    Здравствуйте. Требуется наполнение интернет магазина товарами.  Ищу человека с опытом именно работы с Wordpress Woocomerce. Кто сможет реализовать через Вариации товара, чтобы не дублировать кучу карточек, с большей вероятностью будет выбран исполнителем.  ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать скрипт на PHP работа с временем (для начинающих)

    Добрый день. Требуется написание скрипта на PHP.  Есть файл index.php При обращении к этому файлу, скрипт смотрит время сервера (например 10-00), полученный ответ сравнивает с переменными которые прописаны в самом скрипте ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Текст для воронки продаж [Контекстная реклама]

    Требуется написать цепочку писем для воронки продаж для ВК и Email рассылки.  Тематика: Контекстная реклама (с пониманием помогу, проблема с правильной упаковкой) Текст должен быть последовательный.  У вас обязательно должен ...

    Продающие тексты5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнение магазина Wordpress Woocomerce

    $10

    Здравствуйте. Требуется наполнение интернет магазина товарами.  Если ранее такого не делали, то скинем видео-инструкцию какие действия делать.  Справится даже ребенок Что дано на старте? - PDF файл ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн веб-сайта [Tilda]

    Нужно нарисовать веб-сайт (лендинг) 5-7 экранов для агенства недвижимости по продаже жилого комплекса.  Сайт будет верстаться на тильде, если ваши компетенции позволяют это сделать, то за это будет отдельная доплата. Желательно чтобы у вас в ...

    Tilda
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Автоматизация действий в приложении

    Добрый день. Есть приложении установленное на телефон.  В нем есть зарегистрированные пользователи.  Что нужно сделать?  Переходи в контакт -&gt; Создаем чат -&gt; Отправляем письмо -&gt; Выходим назад -&gt; Берем контакт №2 -&gt; ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

MrSlavik
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Смонтировать Влог / Видео
Был рад сотрудничеству. Отличный заказчик. Рекомендую.
Вячеслав очень ответственный исполнитель. Перед выполнением задачи, задал дополнительные вопросы, а значит ориентируется на вкусы заказчика что не может не радовать. Видео получилось динамичное. Подобрал смешные моменты и сделал их в превью, чтобы заинтриговать зрителя. Так же дополнительно подобрал музыку и сделал графические вставки, что пришлись к месту. Качеством остался очень доволен. Уверяю вас работая с Вячеславом вы останетесь не разочарованы этим сотрудничеством. Ах да и самое главное.. сроки… сделал все за 2 дня.. не знаю спит ли он ночами)) но первый раз мне так быстро сделали заказ
Ответный отзыв
RastaMAN
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Наполнение магазина Wordpress Woocomerce
WordPress
Все прошло в лучшем виде! Постановка задачи - подробная и понятная, обратная связь и оплата - мгновенно. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
Отличный человек. Сделал все быстро. Вопросов лишних не задавал. Задача была выполнена за 1 день.
Ответный отзыв
smorchkov
Геннадий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
21 день назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Написать скрипт на PHP работа с временем (для начинающих)
PHP
Благодарю за задачу! Был рад помочь!
Отличный исполнитель. Выполнил работу за 20 минут. Без лишних вопросов. Рекомендую заказчикам, которые ценят свое время и не любят обсуждать одно и тоже по 10 раз
Ответный отзыв
Shurik0542
Александр 
31 год
7 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Наполнение магазина Wordpress Woocomerce
WordPress
Отличный заказчик. Великолепная постановка задачи, дружелюбное общение. Всегда на связи, что позволяет при необходимости уточнения какой- либо информации по заказу получить быстрый внятный ответ. Оплата быстрая, без задержек. Многоуважаемый вы мой заказчик искренне благодарю Вас за сотрудничество. Вы супер человек! Всего вам самого лучшего по жизни! Добро пожаловать в список приоритетных заказчиков. Очень надеюсь, что мы с вами еще потрудимся вместе и не раз. Мои рекомендации. Еще раз спасибо! Фарту и масти вам)))).
Александр отличный специалист. Работает быстро, лишних вопросов не задает. Рекомендую предпринимателям которые ценят свое время. Выполнил заказ по наполнению интернет-магазина диванов на Wordpress за 4 часа от выбора исполнителям до приема задачи. Специально оставляю отзыв. Александр человек дела, а не как многие фрилансеры с этой площадки много обещают но по итогу многие срывают сроки.
Ответный отзыв
Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Веб-дизайн лендинга (возможна верстка на Тильда)
Tilda
Спасибо за работу. Все четко и прозрачно. Своевременная оплата!)
Супер быстро и оперативно! Связь 24/7 Ответственный исполнитель
Ответный отзыв
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