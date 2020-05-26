Ищем специалистов для внесения корректировок на сайте, созданном на ModX. Полное описание задач указано в прикреплённом файле. Ожидаем информацию о стоимости и сроках выполнения правок.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется записать видеоотзыв от имени девушки о сервисе активации Тиндер для пользователей в РФ. Отзыв должен быть позитивным, с улыбкой, в домашней обстановке. Варианты текста отзыва включают благодарности за подписку и успешные знакомства, акцент на положительном опыте использования сервиса.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка сценария для видео в YouTube Shorts на тему лайфхаков и бизнеса. Заказ на написание 1 сценария для пробы с возможностью дальнейшего сотрудничества. Основной упор на темы, связанные с бизнесом. В будущем планируется 30 сценариев в месяц. Укажите цену за 1 сценарий и примеры ваших работ.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо реализовать отправку вебхука с номером телефона клиента из AmoCRM на хостинг. Скрипт должен принимать вебхук, извлекать номер телефона и отправлять его в POST запрос на сервер приложения. Запрос уже реализован, требуется помощь в составлении вебхука согласно документации AmoCRM.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать одностраничный лендинг на платформе Tilda. Дизайн выполнен в Фотошоп, макет сайта прикреплен. Рассматриваются заявки с указанием цен и сроков выполнения.HTML-верстка19 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо внести правки в HTML-верстку сайта на платформе Tilda. Все карточки товаров следует переделать, используя текстовое содержание вместо изображений, как в примере СК Арктика. Обеспечить адаптивность для корректного отображения на разных устройствах. Укажите ваши цены и сроки выполнения работы.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Реализуйте запрет повторной отправки формы на Email с помощью PHP. Используйте куки для проверки времени жизни отправки и передавайте реферер через $_SERVER['HTTP_REFERER']. Скрипт form.php обрабатывает данные и отправляет уведомление только при первой отправке.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист с практическим опытом накрутки позиций в поисковых системах. Проект региональный, требуется вывести запросы в ТОП1 Яндекса. Прокси будут предоставлены. Рассматриваются только кандидаты с примерами успешного продвижения. Укажите информацию о вашем опыте в отклике.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется внедрение AmoCRM в компанию с учетом ранее созданной интеллект-карты. Ожидаются предложения по стоимости консультации и полного внедрения системы. Подробности указаны в интеллект-карте.Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача. Нужно отправить с моего хостинга POST запрос при нажатии кнопки с моего хостинга, на сторонний сервер. URL https://domain.com/api/composer-api.bx/_action/activateCode REFERER https://domain/my/codes Данные для отправки {"code":"HOT30"} Тип данных application/json ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Мой проект скорее подойдет начинающим специалистам, чем профи. У меня есть записанные видео за 2 дня на отдыхе. Хотелось бы смонтировать это видео в формате Влога или ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен человек для разработки сайта на Tilde. Умение работать с Zero блокомУметь собирать информацию для упаковки информацииУмение найти уникальные преимущества, которые выгодно отстроят нас от конкурентовСайт должен быть структурированным и продуманнымНиже примеры сайтов ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Здравствуйте! Есть файлы вебархива, скачанные на mydrop.io --- Адрес сайта: https://sanny.net.ru/ --- Задача: Получить сайт на Wordpress с предустановленным адаптивным шаблоном. Сейчас внутрянка сайта представляем собой набор ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно привести сайт к более нормальному виду. - Убрать не рабочие линки темы - Сделать человеческий футер - Добавить текстовое наполнение в 3 раздела Доставка / Гарантия / О компании - Установить ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Требуется наполнение интернет магазина товарами. Ищу человека с опытом именно работы с Wordpress Woocomerce. Кто сможет реализовать через Вариации товара, чтобы не дублировать кучу карточек, с большей вероятностью будет выбран исполнителем. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Требуется написание скрипта на PHP. Есть файл index.php При обращении к этому файлу, скрипт смотрит время сервера (например 10-00), полученный ответ сравнивает с переменными которые прописаны в самом скрипте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написать цепочку писем для воронки продаж для ВК и Email рассылки. Тематика: Контекстная реклама (с пониманием помогу, проблема с правильной упаковкой) Текст должен быть последовательный. У вас обязательно должен ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Здравствуйте. Требуется наполнение интернет магазина товарами. Если ранее такого не делали, то скинем видео-инструкцию какие действия делать. Справится даже ребенок Что дано на старте? - PDF файл ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно нарисовать веб-сайт (лендинг) 5-7 экранов для агенства недвижимости по продаже жилого комплекса. Сайт будет верстаться на тильде, если ваши компетенции позволяют это сделать, то за это будет отдельная доплата. Желательно чтобы у вас в ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть приложении установленное на телефон. В нем есть зарегистрированные пользователи. Что нужно сделать? Переходи в контакт -> Создаем чат -> Отправляем письмо -> Выходим назад -> Берем контакт №2 -> ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад