Николай Горват KetdjiKetdji
25 летУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
🚀 Заставлю Ваши продажи расти
Я специализируюсь на концепции, дизайне и разработке эффективных веб-ресурсов. Создаю креативные и качественные веб-продукты. Выкладываюсь на полную, что бы Ваш бизнес приносил доход!
С начала 2019 года работаю в Figma, что значительно ускоряет скорость разработки, и делает ее удобной и приятной. В фотошоп обращаюсь только за обработкой фото.
Прайс-лист
- Дизайн главной страницы — 100$;
- Дизайн одной внутренней страницы — 15$;
- Дизайн лендинга (до 8 экранов) — 150$;
- Дизайн моб.приложения — 15$ (экран):
- Веб-интерфейсы, десктоп приложения и игры — по договоренности;
- Адаптив — +20% от стоимости.
Контакты
Тел.: +38 (066) 81-25-730 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Почта: [email protected]
Skype: mrslimmchik
Работаю всегда, если не сплю. Пишите в любое время, отвечу сразу как увижу!
Инстаграм Dribbble
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-50— Дизайн мобильных приложений
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Портфолио
- Medi — Android | iOS App [2019]456 просмотров
- Earnings — Landing Page [2019]646 просмотров
- Central Bank — Landing Page [2019]639 просмотров
- SoClean — Landing Page [2019]692 просмотра
- Business Call — Android App [2019]439 просмотров
- Ladesov Private Club — Landing Page [2018]602 просмотра
- Pride — One-Page Website [2017]370 просмотров
- Smart Migration — One-Page Website [2016]171 просмотр
- Smart Logistic — One-Page Website [2016]179 просмотров
- Bulat Metal — Catalog [2016]220 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Отличный, аккуратный и очень ответственный исполнитель! Очень быстро разобрался в том, что нужно сделать. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Поработали без проблем. Что было непонятно - повторно объяснили. Оплата своевременная. Рекомендую!)
$100
10 баллов
4 года назад
Работу сделал быстро и качественно, понравилось, что постоянно был на связи, большое спасибо)
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Интересный проект и приятная рабочий процесс. Обращайтесь еще!)
$50
10 баллов
4 года назад
Супер быстро и оперативно! Связь 24/7 Ответственный исполнитель
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Все четко и прозрачно. Своевременная оплата!)
$100
4 балла
4 года назад
Рисует в Фигме, не верстает.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик)
$75
10 баллов
4 года назад
Работаем уже не в первый раз, все быстро и качественно. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
Как всегда, своевременная оплата и приятное сотрудничество. Обращайтесь!)
Дизайн сайтов
7 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
#421
Дизайн мобильных приложений
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#39
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#107
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#142