Ketdji

Николай Горват Ketdji

 
25 летУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
🚀 Заставлю Ваши продажи расти

Я специализируюсь на концепции, дизайне и разработке эффективных веб-ресурсов. Создаю креативные и качественные веб-продукты. Выкладываюсь на полную, что бы Ваш бизнес приносил доход!

С начала 2019 года работаю в Figma, что значительно ускоряет скорость разработки, и делает ее удобной и приятной. В фотошоп обращаюсь только за обработкой фото.

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 Прайс-лист

  • Дизайн главной страницы — 100$;
  • Дизайн одной внутренней страницы — 15$;
  • Дизайн лендинга (до 8 экранов) — 150$;
  • Дизайн моб.приложения  — 15$ (экран):
  • Веб-интерфейсы, десктоп приложения и игры — по договоренности;
  • Адаптив — +20% от стоимости.
Работаю по предоплате 50%, или через безопасную сделку с резервированием средств.

 Контакты 

Тел.: +38 (066) 81-25-730 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Почта: [email protected]

Skype: mrslimmchik

Работаю всегда, если не сплю. Пишите в любое время, отвечу сразу как увижу!

 Инстаграм﻿          Dribbble﻿

Дизайн лендингаFigmaPhotoshopДизайн главной страницы
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-50
Дизайн мобильных приложений
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Отзывы заказчиков
sp_29
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Внести корректировки в макет
Отличный, аккуратный и очень ответственный исполнитель! Очень быстро разобрался в том, что нужно сделать. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Поработали без проблем. Что было непонятно - повторно объяснили. Оплата своевременная. Рекомендую!)
Ответный отзыв
ivanzotin1
Иван 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Дизайн небольшого 5 страничного приложения IOS по типу Tamagochi.
Работу сделал быстро и качественно, понравилось, что постоянно был на связи, большое спасибо)
Благодарю за сотрудничество. Интересный проект и приятная рабочий процесс. Обращайтесь еще!)
Ответный отзыв
Dolotok
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Веб-дизайн лендинга (возможна верстка на Тильда)
Супер быстро и оперативно! Связь 24/7 Ответственный исполнитель
Спасибо за работу. Все четко и прозрачно. Своевременная оплата!)
Ответный отзыв
evgenr3
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
4 балла
4 года назад
Редизайн музыкального сайта (Дизайн+Верстка)
Рисует в Фигме, не верстает.
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик)
Ответный отзыв
Quasar21
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
4 года назад
Редизайн сайта
Работаем уже не в первый раз, все быстро и качественно. Крайне рекомендую!
Как всегда, своевременная оплата и приятное сотрудничество. Обращайтесь!)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
7 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
#421
Дизайн мобильных приложений
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#39
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#107
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#142