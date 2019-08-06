🚀 Заставлю Ваши продажи расти

Я специализируюсь на концепции, дизайне и разработке эффективных веб-ресурсов. Создаю креативные и качественные веб-продукты. Выкладываюсь на полную, что бы Ваш бизнес приносил доход!

С начала 2019 года работаю в Figma, что значительно ускоряет скорость разработки, и делает ее удобной и приятной. В фотошоп обращаюсь только за обработкой фото.

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 Прайс-лист

Дизайн главной страницы — 100$ ;

; Дизайн одной внутренней страницы — 15$ ;

; Дизайн лендинга (до 8 экранов) — 150$ ;

; Дизайн моб.приложения — 15$ (экран):

Веб-интерфейсы, десктоп приложения и игры — по договоренности ;

; Адаптив — +20% от стоимости.

 Контакты

Тел.: +38 (066) 81-25-730 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Почта: [email protected]

Skype: mrslimmchik

Работаю всегда, если не сплю. Пишите в любое время, отвечу сразу как увижу!