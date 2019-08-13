Редизайн музыкального сайта (Дизайн+Верстка)

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Закрыт15 заявок905 просмотров

Нужен редизайн сайта zaycev-net.ru

Дизайн + Адаптивная верстка + Немног изменить плеер, логотип с поиском и панелькой пользователя вверху , плеер в низу.

Простой лёнкий дизайн, в светлых тонах.

Всего 3 страницы:

1) Главная со списком песен, боковая панель с жанрами и топ исполнителей (Кубиками)

2) Страница с песней

3) Альбомы

Js возьмёте с сайта.

На скрипт натяну сам, от вас ток 3 страницы с плеером.

Понравившиеся сайты:

https://muzpanda.com

https://zvukons.ru

https://muzhubs.ru

https://muzlo.me

JavaScript
6 лет назад
evgenr3
Евген 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Рисует в Фигме, не верстает.
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик)

Заявки фрилансеров

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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