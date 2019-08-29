Дизайн для страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен46 заявок869 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо сделать дизайн страницы сайта.

Описание задания находится здесь https://docs.google.com/document/d/1P0DqX34gZ8bLOmsIiQEsxkXS5kzNCVr6kE2jDMwb4zU/edit?usp=sharing

Спасибо.

6 лет назад
lans72
52 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 лет назад
$45
8 дней
Анастасия очень ответственно подошла к работе и выполнила ее в срок. Спасибо!
Всё отлично. Чёткая задача, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 лет назад

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