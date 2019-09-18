Дизайн сайта

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Завершен32 заявки839 просмотров

Нужен креативный, адаптивный дизайн сайта - Страницы меню 1 уровня - лендингообразные -  7 шт, и содержат краткое описание страниц 2-го уровня

структура калькулятора на сайте http://dev.softindustry.by/razrabotka-sajtov/

нравится дизайн и структура сайта https://www.newsite.by/

структура сайта https://yadi.sk/d/-R_lyZz1M6LbCg

6 лет назад
itkrus
Руслан 
49 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$300
14 дней
Escrow
Супер!
Все прошло на отлично! Понятная постановка задачи. Быстрый фидбек. Клиент всегда на связи. Оплата без задержки. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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