Разработать дизайн детского сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок1091 просмотр

Доброго времени суток!

Необходимо нарисовать макет для сайта детского садика "Семицветик".

Макет должен содержать сам цветок семицветик, возможно меню в таком стиле.

Подробное ТЗ будет выдано при обсуждении.

6 лет назад
ACEDIIIA
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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