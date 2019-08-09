Доработка готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок218 просмотров

Сайт почти готов. Я не могу анимировать заставку на первой странице для мобильных устройств и неправильно работает на пк. Нужно организовать страницу для статей блога. Исправить мелкие ошибки 

6 лет назад
guest_15654744425834
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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