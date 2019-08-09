Описать структуру ЛП для дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки220 просмотров

Нужен ЛП для объекта недвижимости, но это не отдельно стоящая страница, а часть существующего вебсайта по недвижимости. Вот пример: http://espanamania.ru/oasis-beach-el-raso/, который меня не устраивает из-за отсутствия достойного дизайна.

Поэтому я решил заказать разработку дизайна у специалиста. Но ему нужно правильно поставить задачу в соответствии с требованиями маркетинга и рекламы.

***

Задача: написать "Техническое задание" дизайнеру для разработки графического прототипа одностраничника для продвижения объекта недвижимости (исходя из имеющихся у меня данных, текстов и фотографий).

Прошу учесть особенности продвижения объектов недвижимости.

6 лет назад
debirs
64 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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