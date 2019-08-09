Здравствуйте, есть сайт http://shevknife.ru/ Нужно нарисовать светлый и современный дизайн сайта. Лого делать не нужно, он есть. Что бы нам не переделывать весь сайт (структуру и верстку) нужно перерисовать ...
Описать структуру ЛП для дизайнера
Нужен ЛП для объекта недвижимости, но это не отдельно стоящая страница, а часть существующего вебсайта по недвижимости. Вот пример: http://espanamania.ru/oasis-beach-el-raso/, который меня не устраивает из-за отсутствия достойного дизайна.
Поэтому я решил заказать разработку дизайна у специалиста. Но ему нужно правильно поставить задачу в соответствии с требованиями маркетинга и рекламы.
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Задача: написать "Техническое задание" дизайнеру для разработки графического прототипа одностраничника для продвижения объекта недвижимости (исходя из имеющихся у меня данных, текстов и фотографий).
Прошу учесть особенности продвижения объектов недвижимости.
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