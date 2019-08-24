Дизайн для строй.магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок1139 просмотров

Думал заказать "сайт под ключ", но что то не так пошло. По этому сначала сделам дизайн.

И так, ищу свободного, адекватного дизайнера, который будет выполнять капризы женщины :)

контора строительная, надо что то между сайт-визиткой и интернет магазином. На сайте никаких торговлей, прото общая информация об отделах (краски, стройматериалы, светотехника, сантехника и т.д.)

общая концепция нравится вот этот сайт: https://rf.petrovich.ru/

Как бы ничего сверхестественного, надо под комп и под телефон дизайн.

цена вопроса до 100$

срок - неделя.

6 лет назад
Dansell
Олег 
41 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$100
8 дней
Escrow
Доволен работой с Александрой. Все сделала так, как хотели. Будем сотрудничать дальше.
Благодарю - было приятно с Вами сотрудничать. Задание понятное. На все уточняющие вопросы получены ответы. Работа утверждена с минимальными замечаниями. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад

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