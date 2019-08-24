Дизайн для строй.магазина

Думал заказать "сайт под ключ", но что то не так пошло. По этому сначала сделам дизайн.

И так, ищу свободного, адекватного дизайнера, который будет выполнять капризы женщины :)

контора строительная, надо что то между сайт-визиткой и интернет магазином. На сайте никаких торговлей, прото общая информация об отделах (краски, стройматериалы, светотехника, сантехника и т.д.)

общая концепция нравится вот этот сайт: https://rf.petrovich.ru/

Как бы ничего сверхестественного, надо под комп и под телефон дизайн.

цена вопроса до 100$

срок - неделя.