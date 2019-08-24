Текущая карта доставки https://yadi.sk/i/PImBUtGg4nZQvQ необходимо ввести еще две зоны Зона S - это ближайшие дома (карта в аттаче) Зона D - это вся остальная зона от С до МКАДА ...
Дизайн для строй.магазина
Думал заказать "сайт под ключ", но что то не так пошло. По этому сначала сделам дизайн.
И так, ищу свободного, адекватного дизайнера, который будет выполнять капризы женщины :)
контора строительная, надо что то между сайт-визиткой и интернет магазином. На сайте никаких торговлей, прото общая информация об отделах (краски, стройматериалы, светотехника, сантехника и т.д.)
общая концепция нравится вот этот сайт: https://rf.petrovich.ru/
Как бы ничего сверхестественного, надо под комп и под телефон дизайн.
цена вопроса до 100$
срок - неделя.
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