Создание аватарки и шапки для YouTube канала

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок236 просмотров

Добрый день

Мы ищем дизайнеров для создания аватарки и шапки для YouTube канала 

https://www.youtube.com/channel/UCQwB0I9iJsTuirOFKw6czLw?view_as=subscriber

На шапке должно быть написаны адреса соц сетей в которых можно будет связаться со мной

Instagram: 5_volkov_5

VK: https://vk.com/clubdevelopment24

Заранее спасибо!

6 лет назад
89040820244
Андрей 
21 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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