Создание аватарки и шапки для YouTube канала

Добрый день

Мы ищем дизайнеров для создания аватарки и шапки для YouTube канала

https://www.youtube.com/channel/UCQwB0I9iJsTuirOFKw6czLw?view_as=subscriber

На шапке должно быть написаны адреса соц сетей в которых можно будет связаться со мной

Instagram: 5_volkov_5

VK: https://vk.com/clubdevelopment24

Заранее спасибо!