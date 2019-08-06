Сделать дизайн сайта

Необходимо придумать крутое меню для этого сайта: dev.dia-f.ru . Вот по такой, примерно, схеме: https://yadi.sk/i/aSevYTO0AfrqzQ Т.е. нужно четко отделить 4 основных специализации от остальных разделов меню. А само меню будет возникать при наведении с затенением ...