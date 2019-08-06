Сделать дизайн сайта

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки208 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта: главная страница + 7 внутренних + адаптивы. Подробности обсудили по скайпу.

6 лет назад
guest_15650974412601
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$850
10 дней
Escrow
Всё на высоком уровне. Обсудили прототип, в итоге, по рекомендациям дизайнера, отклонились в лучшую сторону. Все мои просьбы были учтены. В итоге заказ выполнен вовремя за обговоренную цену. Дизайном доволен. Высока вероятность, что при необходимости дизайна обращусь повторно. Рекомендую однозначно!
Понравился и проект и заказчик. Предоставил подробное ТЗ, понятные хотелки, был на связи, приятный в общении. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект)

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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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