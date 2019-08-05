Web UI по прототипу c responsive

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок922 просмотра

Здравствуйте.

Нужен дизайнер который работает в sketch или figma. 

Прикрепляю скриншот черновика проекта. Хочу понять ваши расценки и процесс работы.

А также изучил бы ваши прошлые проекты. В портфолио интересует интерфейсы web-сервисов. Также на будущее: веб-проектирование, и мобильные приложения.

Спасибо.

FigmaSketch
6 лет назад
rydvansky
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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