Дизайн продающего лендинга

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка1001 просмотр

Добрый день. Мы занимаемся продвижением и рекламой проектов связанных с ICO и криптовалютой. Нужен современный, продающий лендинг, который расскажет о нас и наших услугах. Приложите примеры ваших работ (желательно в футуристическом стиле или смежные с нашей нишей). Конкретных требований к внешнему виду нету, подробности обсудим с исполнителем. В конечном результате ожидаю одну страницу лендинга в разрешении для дексктопа(1440px), планшета(768 или 992px) и для телефона(~360px).

6 лет назад
alexgnatiev
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

charlie9112
Олег 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$200
5 дней
Ответственный, понимающий, профессиональный дизайнер. Вник в проект, предлогал варианты, сделал как мы оговаривали. Все понравилось, результатом доволен, с удовольствием буду обращаться еще!
Четко поставил задачу. Оперативно давал фидбек. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

charlie9112
Олег 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад

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