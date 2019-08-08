Дизайн продающего лендинга

Добрый день. Мы занимаемся продвижением и рекламой проектов связанных с ICO и криптовалютой. Нужен современный, продающий лендинг, который расскажет о нас и наших услугах. Приложите примеры ваших работ (желательно в футуристическом стиле или смежные с нашей нишей). Конкретных требований к внешнему виду нету, подробности обсудим с исполнителем. В конечном результате ожидаю одну страницу лендинга в разрешении для дексктопа(1440px), планшета(768 или 992px) и для телефона(~360px).