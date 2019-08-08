https://clck.ru/HRxdy - необходимо сделать аналог подобного сайта. Два варианта языка сайта, подписки на обновления + еще небольшие правки по шаблону. От вас цены и сроки выполнения. Спасибо!
Дизайн продающего лендинга
Добрый день. Мы занимаемся продвижением и рекламой проектов связанных с ICO и криптовалютой. Нужен современный, продающий лендинг, который расскажет о нас и наших услугах. Приложите примеры ваших работ (желательно в футуристическом стиле или смежные с нашей нишей). Конкретных требований к внешнему виду нету, подробности обсудим с исполнителем. В конечном результате ожидаю одну страницу лендинга в разрешении для дексктопа(1440px), планшета(768 или 992px) и для телефона(~360px).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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